Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi

Süper Ligin 21’inci haftasında 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00da Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maça sona erdi. Dünkü maçta sakatlanan Tisserandın çekilen MRında Grade 2A yırtık tespit edildirken, oyuncunun tedavisine başlandı. Öte yandan Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

TISSERAND ZİYARET ETTİ

Sarı-lacivertli ekipte, sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu öğlen saatlerinde taburcu edildi. 1 hafta sonra idmanlara başlayacak Ferdi Kadıoğlu’nu sabah saatlerinde MR çektirmek için hastaneye giden Tisserand ziyaret etti.