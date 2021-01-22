Burak Yılmaz’ın Mesut Özil cevabı sosyal medyada gündem oldu

Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de sürdüren Burak Yılmaz, Fanatik gazetesiyle yaptığı Instagram canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de eski takımı Beşiktaş’ı zevkle takip ettiğini vurgulayan 35 yaşındaki golcü futbolcu, şampiyonluk yarışında siyah beyazlı kulübün bir adım önde olduğunu belirtti.

‘MESUT ÖZİL’E BAŞARILAR DİLERİM AMA…’

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi ile ilgili gelen soruya da gündem yaratan bir cevap veren Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Mesut Özil’e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim”

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yıllar önce Almanya Milli Takımı’nı seçtiği için Türkiye’den çok fazla tepki alan Mesut Özil ile ilgili Burak Yılmaz’ın verdiği bu göndermeli cevap sosyal medyada da çok konuşuldu. Fenerbahçeli taraftarlar Burak Yılmaz’a bu sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Milli Takım tartışmaları nedeniyle uzun süre gündemde kalan Mesut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verdiği poz sonrası yaşanan kriz nedeniyle Almanya Milli Takımı’na da veda etmişti.

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