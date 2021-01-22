Bir puana razı

Sivas'ta -15 dereceye yakın bir havada oynanan maçta futbol adına pek bir şey yoktu. Hem Fenerbahçe hem de Sivasspor'a maçın başında “1 puana razı mısınız?” deseler, iki takım da kabul ederdi. Sahada da aynen böyle bir görüntü vardı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın eksikliği net hissedildi. Ozan, topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyan en önemli isim. Fenerbahçe, Mert Hakan'la geçişleri iyi yapamadı. Pelkas da alıştığımız formunda olmayınca, Fenerbahçe üretkenlikten çok uzak kaldı.

İkinci yarı da ilk yarıdan pek farklı değildi. Fenerbahçe'nin orta sahasıyla hücumu arasında ciddi kopukluklar oldu.

Sonuç olarak iki takım da hak ettiği sonucu aldı.

“HER MAÇ KAZANILAMAZ”

Bu maça 5'te 5'le gelen bir takımın böyle bir deplasmanda puan kaybetmesi hoş görülebilir. Her maç kazanılamaz. Alınan bir puan bazen sizi sezon sonu zirveye taşıyabilir. Ancak Fenerbahçe'nin ne olursa olsun bu kadar tutuk olmaması gerekiyor. Mesut Özil'in geleceği takımın, kesinlikle oyununu daha fazla rakiplerine kabul ettirmesi lazım.

Bir başka önemli konuya değinmek istiyorum. Cisse, Sosa, Novak… Geçen sezonun en iyi ilk 11'i yapıldığında çoğu otorite bu üçlüyü kadrosuna yazdı. Novak geldiğinden beri pek katkı vermiyor. Trabzon'daki hücumcu sol bekten eser yok. Cisse dün oyuna bile girmedi. Ligde iki sezonda 38 gol atan adamdan faydalanılmayacaksa hatta gönderilmesi bile düşünülüyorsa burada sadece oyuncuyu suçlayamam. Mutlaka geçirdiği sakatlığının da etkisi bulunan Sosa'dan da verim alınamıyor. Böylesine önemli isimlerden katkı almak, formlarını üst seviyeye çıkarmak kesinlikle teknik heyetin işidir.

“ADETA TEK BAŞINA TAKIM GİBİ”

Gustavo'ya da parantez açmak lazım. Hiçbir zaman kötü mücadele ettiğini göremezsiniz. İki iyi oynamayan takımın maçında bile performansıyla göze çarpıyor. Brezilyalı, adeta tek başına bir takım gibi.

Fenerbahçe'nin önünde iyi bir fikstür var, en azından Galatasaray derbisine kadar. Sarı-lacivertlilerin önündeki 3 maçı kazanıp hatta liderliği de alarak derbiye çıkması gerekir. Fenerbahçe, Mesut'un da katılımıyla artık iyi futbol da oynanarak alacağı galibiyetlerle rakiplerine net mesaj vermeli.