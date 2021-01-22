Barcelona ecel terleri döktü… İki penaltı kaçtı

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu, Real Madrid’den sonra bir başka büyük sürprize daha sahne oluyordu. İspanya 3. Ligi’ne denk gelen Segunda Division’da mücadele eden Cornella, Barcelona’ya zor anlar yaşattı. 90 dakika direnen ev sahibi ekip, uzatmalarda yediği gollerle güçlü rakibine 2-0’la boyun eğdi. Barcelona maçta iki penaltı vuruşundan yararlanmadı.

Maç beklendiği gibi Barcelona’nın topa sahip olarak ve gol için boşluk araması ile, Cornella’nın ise hızlı ataklarla pozisyon bulma çabaları ile geçti. İlk yarıda kapalı savunma karşısında etkisiz kalan Barcelona, 39. dakikada kazandığı penaltı sonrası öne geçme şansı yakaladı. Topun başına geçen Pjanic’in vuruşunu kaleci Juan kurtardı. Takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.

BİR PENALTI DAHA KAÇTI

İkinci yarıda da benzer senaryo devam etti. İki takımın da pozisyonlar bulmaya başladığı dakikalarda Barcelona, bir kez daha penaltı kazandı. Bu kez topun başına, maça ikinci yarıda dahil olan Dembele geldi. Ancak Dembele de Pjanic ile aynı kaderi yaşadı. Fransız yıldızın 80. dakikadaki penaltı vuruşunda Juan, bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmada normal süre 0-0 berabere bitince uzatmalara gidildi. Uzatmalara hızlı başlayan Barcelona, 92. dakikada Pedri’nin pasında Dembele’nin golüyle öne geçmeyi başardı. Penaltıyı kaçıran Dembele, böylece kendisini affettirmiş oldu. 120+1. dakikada yine Pedri’nin asistinde bu kez Braithwaite’in ağlara gönderdiği top, Barcelona’nın turu garantilemesini sağladı.

Barcelona, 3. Lig ekibi karşısında ecel terleri döktüğü maçı uzatmalarda 2-0 kazanmayı başararak tur atladı.

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