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Sözcü

Andy Murray, Avustralya Açık’a katılamayacak

Corona virüse yakalanan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacak.

Güncellenme: 19:49, 22/01/2021
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Andy Murray, Avustralya Açık’a katılamayacak

Geçen haftaki Covid-19 testi pozitif çıkan Andy Murray yaptığı açıklamada “Avustralya Açık’ta mücadele etmek için Avustralya’ya uçmayacağımı paylaşmaktan üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki tenisçi, turnuva yetkilileriyle karantina konusunda bir çözüme varamadıklarını ve bu nedenle organizasyona katılamayacağını belirtti.

Kurallar gereği, 8 Şubat’ta başlayacak Avustralya Açık’a katılacak tenisçilerin, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.

Kariyerinde 3 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Murray, Avustralya Açık’ta 5 kez finale çıkmasına rağmen kupaya uzanamamıştı.

Andy Murray Avustralya açık
Yayınlanma Tarihi:19:45,