UEFA’dan Avrupa Süper Ligi açıklaması: ‘Katılanlar men edilecek’

Uzun süre önce dünya futbolunda gündem getirilen ve geçtiğimiz Ekim ayında yeniden ortaya atılan Avrupa Süper Ligi kurulacağı iddialarına UEFA’dan sert bir tepki geldi.

2018 yılında Alman gazetesi Der Spiegel'in ortaya çıkardığı belgelerde, Avrupa'nın en güçlü 16 takımının bir araya gelerek Şampiyonlar Ligi'nin yerine yeni bir lig oluşturmayı planladığı iddia edilmişti. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne rakip olması planlanan bu turnuvada Avrupa’nın önde gelen ekiplerinin yer alması planlanıyordu.

Ancak UEFA yaptığı açıklama ile bu turnuvada yer alacak takımların ve oyuncuların FIFA ve ilgili organizasyonlardan men edileceğini duyurdu.

UEFA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde medyada bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulacağı iddia edilen Avrupa Süper Ligi’ni, FIFA ve 6 konfederasyon (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC ve UEFA) olarak tanımayacağımızı güçlü bir şekilde vuruglamak istiyoruz. Böyle bir turnuva FIFA ve ilgili konfederasyonlar tarafından tanınmayacaktır. Bu tür organizasyona katılan herhangi bir kulüp veya oyuncunun, FIFA veya ilgili konfederasyon tarafından düzenlenen turnuvalara katılmasına izin verilmeyecektir.”

Avrupa Süper Ligi’ne kimler dahil?

2022'de devreye girmesi planlanan lig için İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da birçok kulübün kurucu üye olma konusunda görüşmelere katıldığı biliniyor. Tartışmalı “Büyük Resim Projesi” önerisi nedeniyle son günlerin eleştirilen kulüpleri Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham Premier Lig kulüplerinin birliğini oluşturuyor ve en az 5 tanesi projeye dahil olabilir. İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus ve Fransa'dan Paris Saint Germain'in yeni lige aday kulüpler arasında yer aldığı iddialar arasında.

Konuyla ilgili olarak Sözcü Skor editörü Alican Özcan’ın Ekim ayında yaptığı detaylı haber şu şekildeydi:

İLGİLİ HABER `Avrupa Süper Ligi` projesi yeniden hortladı! Şampiyonlar Ligi`nin sonu mu geliyor?