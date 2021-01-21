CANLI | Sivasspor-Fenerbahçe

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Ligde 5 maçtır kazanan sarı-lacivertliler 38 puanla 2. sırada yer alırken, ligde oynadığı son 4 lig maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan ev sahibi takım ise 23 puana sahip…

SİVASSPOR 1-0 FENERBAHÇE

GOL! 18′ Sivasspor 1-0 öne geçti. Gradel’in ceza sahasına çevirdiği topa topukla vuran Yatabere, köşeye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi.

Sivasspor 1-0 öne geçti. Gradel’in ceza sahasına çevirdiği topa topukla vuran Yatabere, köşeye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi. 8′ Fenerbahçe’de Tisserand girdiği ikili mücadele sonrasında sedye ile saha kenarına getirildi. Yerine Lemos girdi.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Sivasspor: Samassa, Robin, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam