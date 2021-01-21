CANLI | Sivasspor-Fenerbahçe

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Ligde 5 maçtır kazanan sarı-lacivertliler 38 puanla 2. sırada yer alırken, ligde oynadığı son 4 lig maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan ev sahibi takım ise 23 puana sahip…
Sivasspor: Samassa, Robin, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam