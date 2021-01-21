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Sözcü

CANLI | Sivasspor-Fenerbahçe

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın kazandığı haftada Sivasspor deplasmanında 3 puan arıyor.

Güncellenme: 19:23, 21/01/2021
Haberler Fenerbahçe
CANLI | Sivasspor-Fenerbahçe

Süper Lig’in 20. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Ligde 5 maçtır kazanan sarı-lacivertliler 38 puanla 2. sırada yer alırken, ligde oynadığı son 4 lig maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan ev sahibi takım ise 23 puana sahip…

SİVASSPOR 1-0 FENERBAHÇE

  • GOL! 18′ Sivasspor 1-0 öne geçti. Gradel’in ceza sahasına çevirdiği topa topukla vuran Yatabere, köşeye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi.
  • 8′ Fenerbahçe’de Tisserand girdiği ikili mücadele sonrasında sedye ile saha kenarına getirildi. Yerine Lemos girdi.
  • Karşılaşma Fenerbahçe’nin vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Sivasspor: Samassa, Robin, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam

Fenerbahçe sivasspor süper lig
Yayınlanma Tarihi:18:02,