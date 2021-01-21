Sergen Yalçın’ın isyanı

Süper Lig'in 20.hatasında deplasmanda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi ısınmak için iki takımın da ceza alanı içini kullanmasına izin verilmemesine tepki gösterdi.

Yalçın, mücadele öncesi beIN Sports’a konu hakkında yaptığı açıklamada, “Saha güzel, zemin güzel ama kulübeler çok uzakta… Bu çok mantıksız. Ceza alanı içini kullandırmıyor. Isınmak için ceza alanı içini kullanamıyoruz. UEFA izin vermemiş. O zaman neden burada maç veriyorsunuz. Bakın kaleciler nerede ısınıyor. UEFA izin vermiyor ama lig maçını oynuyoruz. Anlayamadık mantığını… Saçma bir şey” yorumunu yaptı.

RÜZGAR ÖNLEMİ

Öte yandan Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi.

Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.

İLGİLİ HABER Ahmet Nur Çebi: O kadar ilginç şeyler yaşadık ki