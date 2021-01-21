Muhteşem ikili yine boş geçmedi

Beşiktaş'ın yıldız ikilisi Larin ve Aboubakar, Karagümrük karşısında da boş geçmedi. İlk yarının sonlarında dakikalar 44'ü gösterdiğinde N'Koudou'nun pasında topla buluşan Aboubakar fileleri havalandırarak takımını öne geçirirken, Larin ise Rıdvan Yılmaz'ın asistinde 66. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu.

Alınan galibiyetle Beşiktaş puanını 41'e çıkarırken, Larin'in ligdeki gol sayısı 12'ye, Aboubakar'ın gol sayısı ise 10'a yükseldi. 2 futbolcu toplamda 22 gole imza atarken, Aboubakar 2, Larin de 3 asist yaptı.

LJAJIC 10 MAÇ ARADAN SONRA SAHADA

Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajic sahalara geri döndü. 9. haftada oynanan Başakşehir mücadelesinde 18 dakika şans bulan ve sonrasında sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalan Ljajic, Karagümrük karşılaşmasında formasına kavuştu. Mücadelenin 74. dakikasında Atiba'nın yerine oyuna dahil olan Boşnak oyuncu, dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Gökhan Töre'nin pasında fileleri havalandırdı.

Ancak hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve elle oynama olduğuna hükmederek golü iptal etti.

MENSAH’IN DÖRDÜNCÜ GOLÜ

Bernard Mensah, Beşiktaş’ın Karagümrük galibiyetinde büyük rol oynadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 50'yi gösterdiğinde ceza sahası dışında topla buluşan ve 2 rakibinden sıyrılarak çok şık bir plase yapan yıldız oyuncu, topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 64. dakikada ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Mensah, bu pozisyonda direğe takıldı. 70. dakikada Larin'in şutunda Viviano'dan dönen topu ağlara gönderen Mensah, bu golden 1 dakika sonra oyun alanının kenarına gelerek yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında fileleri havalandıran Mensah, 11. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında da takımına gol katkısında bulunmuştu.

RIDVAN’DAN ÜST ÜSTE İKİNCİ ASİST

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve bu sezon Sergen Yalçın’ın en çok şans verdiği isimlerden olan Rıdvan Yılmaz, Karagümrük karşısında da gol katkısında bulundu. Hafta sonunda oynanan Galatasaray derbisinde Josef de Souza’nın attığı golün ortasını yapan genç oyuncu, Karagümrük mücadelesinde de 66. dakikada ise Cyle Larin’in golünde yıldızlaşan isim oldu.

Larin’den aldığı pasla sol kanattan ceza sahası içine girerek penaltı noktası üzerine pasını atan Rıdvan, meşin yuvarlağı bu noktada bulunan Larin’e aktardı. Kanadalı oyuncu fileleri havalandırırken Rıdvan Yılmaz da bu sezonki ikinci asistini yaptı.

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