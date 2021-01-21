MAÇ SONUCU | Erzurumspor 1-1 Alanyaspor

Süper Lig’in 20. haftasında Erzurumspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi takımın golünü 31. dakikada Emrah Başsan kaydederken, konuk takım golü ise 58. dakikada Bakasetas’tan geldi. Konuk takımda Tzavellas 90+1’de kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Erzurumspor 17 puana yükselirken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Alanyaspor da 31 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.
Erzurumspor ligin 21. haftasını BAY geçecek. Alanyaspor ise sahasında Ankaragücü’nü ağırlayacak.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil
BB Erzurumspor: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Da Costa, Murat Uçar, Boumal (Donald dk. 68), Omolo (Osman dk. 84), Emrah Başsan (Ömer dk. 84), Chahechouhe, Cenk Ahmet (Novikovas dk. 62), Gomes (Oltan dk. 68)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Gökhan, Mücahit, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih, Davidson (Juanfran dk. 90), Berkan, Salih (Ceyhun dk. 83), Babacar (Mustafa dk. 83), Bareiro (Kadzior dk. 73), Bakasetas
Yedekler: Çağrı, Ahmet, Hasan Hüseyin, Efkan, Umut, Tayfur
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Emrah Başsan (dk. 31) (BB Erzurumspor), Bakasetas (dk. 58) (Alanyaspor)
Kırmızı kart: Tzavellas (dk. 90+1) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Schwechlen, Murat Uçar, Teikeu, Oltan (BB Erzurumspor), Davidson, Babacar, (Alanyaspor)
4. dakikada Alanyaspor'un defanstan çıkarken kaptırdığı topu kazanan Chahechouhe, ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci Marafona iki hamlede topa sahip oldu.
8. dakikada Gomes, sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına doğru ilerlemeye çalışırken yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah'ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
13. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbet vuruşu kullanan Salih'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Teikeu kafayla kornere gönderdi.
24. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında Chahechouhe'nun ceza sahasına yaptığı ortada Gomes'ten önce araya giren Marafona topa sahip oldu.
31. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Emrah Başsan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
44. dakikada orta alandan gelişen konuk takım Alanyaspor atağında Salih ceza sahasına girmeden sert vurdu top kaleci Szumski de kaldı.
51. dakikada Bakasetas’ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahasında buluşan Davidson’un sert şutu kaleci Szumski’de kaldı.
54. dakikada Bakasetas'ın ceza sahasına ortasında Fatih yükselerek kafayı vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.
58. dakikada BB Erzurumspor'un ceza sahasından çıkarken kaptırdığı topu kazanan Bakasetas ceza sahası yayı üzerinden sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
67. dakikada Chahechouhe sağ kanattaki Novikovas'ı gördü, çizgiden içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
76. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza sahasına kadar indi içeriye çevirdiği topu defans son anda kornere çeldi.