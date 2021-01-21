‘Kralın Takımı’ Real Madrid, Kral Kupası’nda 3. Lig takımına elendi!

‘Kralın takımı’ lakaplı Real Madrid, İspanya Kral Kupası 4. Tur maçında şok bir sonuç aldı.

3. Lig ekibi Alcoyano ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, 45. dakikada Eder Militao’nun golüyle 1-0 öne geçerken 80. dakikada Jose Solbes’in golüne engel olamayınca mücadele uzatmalara gitti.

Karşılaşmanın 110. dakikasında Ramon Lopez’in çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla bir kişi eksilen ev sahibi ekip, buna rağmen 115. dakikada Juanan’ın golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Öte yandan Alcoyano’nun 41 yaşındaki kalecisi Jose Juan Figueras, Real Madrid maçında yaptığı 10 kurtarışla maça damga vurdu.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, “Bu utanç verici bir yenilgi değil. Olabilir. Bunlar bir futbolcunun kariyerinde olabilecek şeyler. Bu takımın antrenörü benim, sorumluluk bana ait. İkinci golü bulsaydık başka bir maç olacaktı. Futbol böyle.”” ifadelerini kullandı.