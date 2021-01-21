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Sözcü

Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor’da

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.

Güncellenme: 17:02, 21/01/2021
Haberler Beşiktaş
Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor’da

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Beşiktaş’ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ı renklerine bağladı. Beşiktaş’ın bu sezon A takım kadrosunda düşündüğü altyapı oyuncularından olan ve sezon başından bu yana takımla çalışan Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlı formayla ilk yarıda 1 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında toplam 35 dakika şans buldu.

Beşiktaş, oyuncunun transferiyle ilgili olarak “Profesyonel oyuncularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-2021 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz’a Ümraniyespor’da başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.

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