Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor’da

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Beşiktaş’ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ı renklerine bağladı. Beşiktaş’ın bu sezon A takım kadrosunda düşündüğü altyapı oyuncularından olan ve sezon başından bu yana takımla çalışan Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlı formayla ilk yarıda 1 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında toplam 35 dakika şans buldu.

Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz'ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz’a Ümraniyespor’da başarılar dileriz. pic.twitter.com/Esye4Nx3V9 — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 21, 2021

Beşiktaş, oyuncunun transferiyle ilgili olarak “Profesyonel oyuncularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-2021 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz’a Ümraniyespor’da başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.

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