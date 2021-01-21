Galatasaray’ın transfer gündeminde son durum

Lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde yer alan Galatasaray’da transfer gündemindeki yoğunluk devam ediyor. Fatih Terim’in açıkça ismini verdiği İrfan Can Kahveci için Başakşehir Kulübü’ne ziyaret gerçekleştiren yönetim 5 milyon Euro ve Emre Akbaba teklifi yaparak beklemeye çekildi.

Ailesi İstanbul’da yaşayan ve çocuğu okuluna devam eden Henry Onyekuru’da da pazarlık sürüyor. Nijeryalı oyuncu için Monaco’nun istediği kiralama bedeli olan 250 bin Euro’nun indirime gidilmesi bekleniyor.

Oyuncunun da Galatasaray’ı istemesi yönetimin elini kuvvetlendirirken, satın alma opsiyonundan vazgeçilmezi durumunda ise cüzi bir ceza ödemesi sözleşmeye eklenecek.

GOMIS’TEKİ HATA DIAGNE’DE YAPILMAYACAK

Falcao’dan istediği verimi alamayan Galatasaray, 1. santrforu Mbaye Diagne’yi Premier Lig ekibi WBA’ya kiralık göndermeden önce kadroya oyuncu katmak istiyor.

Gomis’i sattıktan sonra yarım sezon forvet sorunu yaşayan Galatasaray, aynı problemi bu sezon yaşamak istemiyor. Ayrıca Diagne’nin 18 maçta 11 gol atması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.

HALİL DERVİŞOĞLU’NDA SONA GELİNDİ

Babasının, Abdurrahim Albayrak ile fotoğraflaştığı Halil Dervişoğlu da ara transfer döneminde Galatasaray’a katılacak. 21 yaşındaki Hollanda doğumlu forvet, kiralık olarak forma giydiği Twente’de bu sezon 9 lig maçında görev aldı.