Cristiano Ronaldo artık tarihin en golcü oyuncusu! 760 gol…

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli’yi 2-0 yenen Juventus, kupayı 9. kez müzesine götürürken, Cristiano Ronaldo da adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Sassuolo’ya attığı golden sonra ‘tarihin en golcü futbolcusu’ unvanına bir adım daha yaklaşmış, Pazar günü oynadıkları Inter maçında aldıkları 2-0 mağlubiyette ise, bu fırsatı yakalayamamıştı.

Ancak Napoli ile oynanan Süper Kupa maçının 67. dakikasında sahneye çıkan efsane futbolcu, attığı golle resmi maçlarda 760 gole ulaşarak efsane Çek forvet Josef Bican’ı geride bırakarak ‘tarihin en golcü futbolcusu’ unvanını elde etti.

1931-1955 yılları arasında forma giyen Bican, 759 golle resmi maçlarda en fazla gol atan futbolcu unvanına sahipti. Ronaldo bu golle hem rekorun yeni sahibi oldu, hem de takımını şampiyonluğa taşıdı.

Messi geçebilir mi?

Ronaldo’nun 40 yaşına kadar futbol oynama hayalini düşünürsek 760 gol rakamını biraz daha artırabilir.

Portekizli futbolcunun şu anda tek rakibi ise, ebedi rakibi Lionel Messi. Arjantinli süperstarın, kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 742 golü bulunuyor ve Ronaldo’dan 150 maç daha az oynadı.

Barcelona’dan ayrılık planları yapan Messi’nin, Ronaldo’dan 2 yaş daha küçük olduğunu düşünürsek, aktif futbolcular arasında bu rekoru yakalayabilecek tek isim olarak öne çıkıyor.

5 Şubat’ta 36 yaşına girecek olan Ronaldo, Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Portekiz Milli Takımı formalarıyla oynadığı maçlarda birçok rekora imzasını atmayı başardı.

Golleri nasıl attı?

Futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo, bu rekoru elde ederken ağırlıklı olarak favori sağ ayağını kullandı.

Her 10 golün 6’sını sağ ayağıyla, ikisini sol ve ikisini de kafasıyla atan Ronaldo, 2014-15 sezonunda Athletic Bilbao’ya karşı bir golü dirseğiyle attı. Gollerinin çoğunu akan oyunda kaydeden Portekizli futbolcu, 760 golün 569 tanesini -yüzde 75’i- bu şekilde rakip filelere yolladı.

Penaltılar gollerinin yüzde 18’ini oluştururken, serbest vuruşlardan 57 gol attı. Ayrıca gollerinin sadece yüzde 54.80’i iç saha maçlarında, yüzde 40’u ise deplasmanda geldi.

Ronaldo’nun kazandığı bireysel ödüller

FIFA Ballon d’Or: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

FIFA Dünyanın En İyi Oyuncusu: 2008, 2016, 2017

Avrupa Altın Ayakkabı: 2007/2008 (31 gol), 2010/2011 (40 gol), 2013/2014 (31 gol), 2014/2015 (48 gol)

Şampiyonlar Ligi gol krallığı: 2007/2008 (8 gol), 2012/2013 (12 gol), 2013/2014 (17 gol), 2015/2016 (16 gol), 2016/2017 (12 gol)

Lig gol krallıkları: 2007/08 (31 gol, Premier Lig), 2010/2011 (40 gol, La Liga), 2013/2014 (31 gol, La Liga), 2014/2015 (48 gol, La Liga)

Merih Demiral’ın ilk kupası!

Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus’un şampiyonluğu ile kariyerindeki ilk kupayı kazanmış oldu. 22 yaşındaki futbolcu maçtan sonra büyük sevinç yaşarken seremonide kupayı havaya kaldırdı.