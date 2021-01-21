CANLI | Fatih Karagümrük Beşiktaş

Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda lider Beşiktaş’ı ağırlıyor. Zorlu karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan…

İki takım 37 sene sonra tekrardan resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ve Karagümrük son olarak, kırmızı-siyahlı ekibin küme düştüğü 1983-84 sezonunda karşılaşmıştı. O sezon oynanan iki mücadeleyi de siyah-beyazlı ekip kazanmayı başarmıştı.

İLK 11’LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Alparslan, Koray, Sobiech, Borini, Ndao, Ndiaye, Fatih Kuruçuk, Hedenstad, Campi, Bertolacci

YEDEKLER: Aykut, Mevlüt, Efe, Muhammed, Salibur, Murat, Aksel, Serhat, Jimmy, Emre

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar

YEDEKLER: Utku, Oğuzhan, Ghezzal, Necip, Ljajic, Welintton, Dorukhan, Atakan, Serdar, Gökhan

Fatih Karagümrükte bu maç öncesinde eksik isimler dikkat çekiyor. Kart cezalıları; Enzo Roco, Jure Balkovec ve Vato Arveladze, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecekler. Ayıca Zukanovicin sakatlığı sürerken, Saliburun durumu da henüz netlik kazanmadı. Beşiktaş’ta ise eksik futbolcu bulunmuyor.

İÇ SAHADA ETKİLİ

Fatih Karagümrük, 18 maçta topladığı 27 puanın 20sini ev sahibi olduğu karşılaşmalarda elde etti. Şu ana kadar farklı stadyumlarda ev sahibi statüsünde rakiplerini konuk eden Karagümrük, bu maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Son 11 haftadır oldukça formda olan Beşiktaş, bu süreci 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı zamanda Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da ligin ilk yarısında yenme başarısını gösteren Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş’ta 3 futbolcu Karagümrük maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah’a Galatasaray maçında gördüğü kartla Ghezzal da eklendi. Bu üç futbolcu Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

RÜZGAR ÖNLEMİ

Karagümrük-Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi.

Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.