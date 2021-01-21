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Boluspor’un golcüsü Süper Lig’de

Boluspor’un golcü oyuncusu Melih Okutan, Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'a transfer oldu.

Güncellenme: 21:06, 21/01/2021
Haberler Futbol
Boluspor’un golcüsü Süper Lig’de

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da 2017-2018 sezonundan bu yana forma giyen Melih Okutan, Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor’a transfer oldu.

Boluspor Kulübü resmi internet sitesinden transferle ilgili yaptığı duyuruda, “2017-2018 sezonundan bu yana Boluspor forması giyen profesyonel futbolcu Melih Okutan’ın, Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor’a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Boluspor forması ile TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 92 karşılaşmaya çıkan Melih Okutan’a, Süper Lig’de ve futbol kariyerinde başarılar diliyor, hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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