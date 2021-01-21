Biglia’dan kötü haber

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden Karagümrük, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Canel, “Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Oyuna iyi başladık ama sonunu getiremedik. 44. dakikada yediğimiz golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık. İkinci yarının başında yediğimiz golle de oyun planımız düştü. İstediğimiz gibi oynayamadık ve üzgünüz” dedi.

Canel, sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Lucas Biglia'nın tedavisine devam edildiğini de ifade ederek, “Biglia'nın Denizlispor maçında da forma giymesi zor gibi. Sakatlığı sürüyor. Balkovec, Roco ve Vato da cezalıydı, böyle bir sonuç çıktı” ifadelerini kullandı.

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