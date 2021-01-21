Ankaragücü’nden kritik üç puan

Süper Lig’in 20. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nda konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0 yendi. Ankaragücü’ne üç puan kazandıran gol Hadergjonaj’dan kendi kalesine geldi.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde 18. dakikada öne geçen Ankaragücü, skor avantajını maç sonuna kadar korumayı başardı. Üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından galip gelen Ankaragücü, kritik üç puanın sahibi oldu. İyi savunması ile rakibine gol şansı tanımayan Ankaragücü karşısında üst üste ikinci mağlubiyetini alan Kasımpaşa, düşme hattına yaklaştı.

Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 18 yaparken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı.