Ahmet Nur Çebi: O kadar ilginç şeyler yaşadık ki

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin YouTube kanalında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı. Kadro dışı olan oyuncuların ayrılmak istemediklerini ve bu futbolcularla yolları ayırmadan transfer yapmalarının zor olduğunu söyleyen Çebi, Talisca’nın da gündemlerine hiç gelmediğini ifade etti. Çebi ayrıca bugüne kadar en fazla sevindiği golün, Sergen Yalçın’ın 100. yılda şampiyonluğu getirdiği golü olduğunu söyledi.

Çebi, 2 kez corona virüsüne yakalandığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Hastalığın atlattığını söyleyen Çebi, “Covid'in herkesin üzerindeki etkisi farklı oluyor. Ama sonuçta adı üzerinde, pandemi… Bundan en çok etkilenen spor faaliyetleri oldu. İnşallah Covid'i bitirerek güzel günler göreceğiz” dedi.

“Pandemi planlarımızı etkiledi”

Başkanlık koltuğuna oturduğunda takımın 13. sırada olduğunu söyleyen Beşiktaş Başkanı Çebi, “Sezonun başlangıcından geriye dönüp baktığımda 15 ay önce geldiğimiz bir süre var. Geldiğimizde 13. sırada olan ve özgüvenini kaybetmiş bir takım vardı. Geldikten sonra bunu toparlamak çok önemliydi ve bunu başardık. Kimse beklemezken Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı elde ettik. Ancak pandeminin getirdiği süreç çok olumsuzdu. Mart, nisan, mayıs ayında oyun oynanmadı. Haziran ve temmuzda bu süreç tamamlanmaya çalıştı” dedi.

Pandemi sürecinin planlarını etkilediğini belirten Çebi “Transfer tarihleri ertelendi, oyuncuyu gönderemiyorsunuz ve aynı zamanda ligde yarışıyorsunuz. Bunun bitişinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele hakkını kazandık. Trabzonspor'un cezası nedeniyle bu durum bizim önümüze konuldu. Böyle olunca da çok çabuk şekilde transfer yapmamız gerekti ancak bu da mümkün değildi. Beklediğimiz tarihler çok öne geldi. Planlarımız başkaydı ve durum böyle olunca eksiklerimiz oldu. PAOK maçında sağ bek Douglas'ı oynatamadık. ‘Sakatım, oynamak istemiyorum' dedi. Bunlar bile bizim planlarımızı alt üst etmeye yetti” açıklamasını yaptı.

“O kadar ilginç şeyler yaşadık ki”

Takımdaki futbolcuların maaşlarının arasında uçurum olduğunu söyleyen Çebi, “Maaş skalasına baktığımız zaman çok düşük ve çok yüksek arasında uçurum var. Birlik, beraberlik ve huzur için bu yanlış politika. Başarıya odaklı ve birbirine yakın ücretlerle daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Takımdan göndermek istedikleri futbolcuların gitmek istemediğinin altını çizen Çebi, şunları söyledi:

“Geçmişten gelen, başımızın belada olduğu ve Beşiktaş'ı transfer anlamında önünü kapatan oyuncularımız var. Bunların da tercihlerini geldiği zaman hocamız yaptı ve ‘Bunlarla devam edemeyeceğiz, katkı vereceklerini düşünmüyorum' dedi. O kadar ilginç şeyler yaşadık ki. Şu anda ücretleri çok yüksek olan ve katkı alamadığımız futbolcuların hiçbirisi şu ana kadar gitmedi. ‘Gitmeyi düşünmüyoruz, aldığımız ücreti başka yerde bulamayız. Eğer teklif gelirse önce teklif gelen şehre sonra da paraya bakarız' dediler. Bu şekilde 6 ay geçti. Yaz sezonunda yollarımızı ayırmak istediğimiz arkadaşlarımızdı ve yerlerine transfer yapmamız gerekiyordu. Onları çok zor realize ettik. Şu anda başarılı olan isimlerin aldığı ücretlere bakıldığında, başarısız isimlerin ücretlerinin ister istemez yapılan politikaların Beşiktaş'ı yorduğunu, 1,5 yıl daha yoracağını görüyoruz. Kadroları değiştirmeye çalışıyoruz. Mevcut arkadaşlarımızdan kontratlarını feshedemediklerimiz oldukça transferde önümüz açılmıyor. Onlar da bu desteği vermiyorlar. Tabii ki futbolcuları da yargılamıyorum, onlar da kontratlarını yapmışlar. Neye istinaden bu şekilde kontratlar yapılmış, kamuoyunu değerlendirmesine bırakıyorum.”

“Bizi seven futbolcular (!) gitmeden transfer yapamayız”

Transfer döneminde eksikleri kapatmak istediklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İnsanların eksiklerini kapattığı zamanlar, başarıya daha çabuk ulaştığı zamanlardır. Bizim de takımımızda eksiklerimiz var, transfer yapmak istiyoruz ama maalesef daha önce yapılan kontratlar, TFF'de limitlerimizi aşıyor. Bizi çok seven (!), gitmeyen ve yüksek ücretler alan futbolcuların ayrılması durumunda başka oyuncu alabileceğiz. ‘Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor' lafı vardır. Bunun gibi bir durum var. Ben hiç yalan söylemedim. Bu durumun hallolabilmesi için bazı isimlerin gitmesi gerekiyor. Yıldız oyuncu getirebilirsiniz, getirdiği oyuncunun kontratında istediği rakamın altına imza atabilirsiniz. Ancak bunu ödeyemezseniz zaten oyuncu oynamadan gider ve fesih ihbarnamesini gönderip geri kalan parasını ister. Diğer oyuncuların parasını nasıl ödeyeceksiniz? Artık bu ücretler, camianın taşıyacağı ücretler olmalıdır, başkanların taşıyacağı ücretler olmamalı. Bir başkan 1 ay taşır, başka bir başkan 3 ay taşır ama sürekliliği olmaz. Yıldızlarımızı kendi içimizden yetiştirelim. Rıdvan hangi yıldız oyuncudan geri. Hocamız ısrar etti. Dorukhan iyi bir oyuncu. Kalede Ersin olgunlaşıyor. Rosier'i hanginiz tanıyordunuz, bana göre yıldız bir oyuncu, tartışmam bile. 600-700 bin Euro'ya getirdiğiniz oyuncu yıldız değil de 7 milyon Euro'ya getirdiğiniz mi yıldız? Bırakın o yıldızlar başkalarına kalsın…”

“Keşke 2-3 sene önce yönetimden ayrılsaydım”

Vodafone Park'ta kale arkası tribününde koltukların sökülmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, “Vodafone Park'ın kale arkası koltukları için gerekli müracaatı yaptık. Gerekli analizler yapıldı. Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından bu onaylandı ancak pandemi süreci bitmeden yapılmayacak. Taraftarı özledik, onlar da bizleri özledi ve onların istediği gibi bir yer inşa etmek istiyoruz” diye konuştu.

Geçmişte pişman olduğu konularla alakalı da konuşan Çebi, “İnsan yaşarken, iş yaparken çok ‘keşke' der ama en önemlisi eski yönetimden 2-3 sene daha önce ayrılmalıydım. Orada hata yaptığımı düşünüyorum. Belki daha faydalı olabilirdim Beşiktaş için” ifadelerini kullandı.

“Ben kimseyi etkilemek istemem”

Fikret Orman dönemini ibra edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, “Bizim futbol anonim şirketinde 2 kez genel kurul geçirdik ve başkan ve yönetim kurulu olarak tavrımız belli. Dönüp oraya bakıldığında cevabını bulursunuz. Ancak ben kimseyi etkilemeyi sağlıklı bulmuyorum. Ben o gün gelince oyumu nasıl kullanacağımız görürler. Kimseyi etki altında bırakmak istemiyorum. Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri özgür iradeleriyle karar verirler. İbra konusunda da doğru karar vereceklerinden şüphem yok, benim etkim altında kalmaları gerekmiyor” dedi.

“TFF pandemi döneminde gereken desteği vermedi”

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sisteminde bir sorun olmadığını ifade ederek sözlerini sürdüren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

“TFF sisteminde sorun olduğunu düşünmüyorum ama sistemi uygulamak için cesaret ve atak olmak gerekiyor. Bu konuda TFF'de yavaşlık görüyorum. Anlayışlı davranılması gereken bir süreçten geçiyoruz. Hepimizi zorlayan bir süreç. Bu süreçte TFF'nin bazı konularda kulüplerin önünü kapatmak yerine pandemi var diyerek önümüzü açması gereken çok konu oldu. Yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıkarıldı. Bunu plansız yapmadık. Bu talebi ben istedim, isteme nedenim sadece bu süreç içindi. Çünkü 3-0 hükmen mağlup sayılırsınız şartını koyuyorsanız, önümüzü açmanız gereken yerler olmalı dedik. 2 aydır yapılan görüşmeler sonucunda bunu geçen hafta aldık. Ama bu sefer kur artışı oldu ve bizi eksiye geçirdiler. Ülkenin enflasyon politikası yüzde 10'sa bunu yüzde 10 yaparsınız. Pandemi ile ilgili konularda biraz daha hoşgörü içinde olunmalı. UEFA ve FIFA her ne kadar ‘Yanındayız, kulüplerin durumunu anlıyoruz' deşelerse bile, futbolcular mahkemeye gittiğinde futbolcuları haklı bulmaları, TFF'nin de bu konuda yanımızda olmamaları konusunda rahatsızız. UÇK'da kontratı feshedilen kişiler hakkında yüzde 25 indirim yapılırdı, şimdi Tahkim Kurulu yüzde 100 ödenecek kararı alıyor. Bu durumda yapılmaması gereken bir durum bu. FIFA pandemi nedeniyle gelirlerin yüzde 15'ini kestiğini beyan ediyor ama futbolcudan kesinti yapamazsınız diyor.”

“Talisca hiç gündemimizde olmadı”

Daha önce Beşiktaş forması giyen yıldız oyuncu Talisca'nın gündemlerine gelmediğini ifade eden Çebi, “Talisca gündemimizde hiç olmadı. Bizim de onun gündeminde olduğumuzu düşünmüyorum. Marka değeri çok yüksek oyuncuların etrafında çalışanlar var ve takipçi sayılarını artırmak için bu tarz işler yapıyorlar. Taraftarlar bu tarz şeylere inanmasından. Biz zaten bir şey yapacağımız zaman söylüyoruz. Herkesin bir şeyi 3 gün önceden öğrenmesinin ne faydası oluyor bilmiyorum, herhalde merak ve sevgiden kaynaklanıyor” dedi.

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