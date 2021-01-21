6-1’lik yenilginin ardından Denizlispor taraftarı AKP’li belediye başkanına yüklendi

Selami Aydın – SÖZCÜ | Süper Lig'de 14 puanla ligin son sırasında yer alan Denizlispor dün akşam Galatasaray deplasmanında 6-1 kaybederek ağır bir yenilgi aldı.

Uzun süredir sosyal medyadan Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'i istifaya davet eden taraftarlar bu kez Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Osman Zolan'ı hedef seçti. Maç sonu paylaşım yapmayan Zolan'ın partisinin gençlik kollarına yaptığı ziyaret paylaşımının altına birkaç saat içinde 450 yorum yapan taraftarlar seslerini duyurmaya çalıştı.

Yorumlarda Çetin'in istifasını isteyen taraftarlardan bir kısmı Zolan'dan kulüp başkanını görevden almasını istedi. Bazı taraftarlar kulübün yaşadığı sorunlardan Zolan'ı sorumlu tutarken paylaşımlarda Çetin'e karşı ağır ithamlar dikkat çekti. Bir taraftar “Kulübü Ali Babanın çiftliğinden kurtarın” diye yorum yaparken Çetin'i sarhoş olup olay çıkarmakla suçlayan da oldu.

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İşte taraftarların paylaşımları