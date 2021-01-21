6-1’lik yenilginin ardından Denizlispor taraftarı AKP’li belediye başkanına yüklendi

Selami Aydın – SÖZCÜ | Süper Lig'de 14 puanla ligin son sırasında yer alan Denizlispor dün akşam Galatasaray deplasmanında 6-1 kaybederek ağır bir yenilgi aldı.
Uzun süredir sosyal medyadan Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'i istifaya davet eden taraftarlar bu kez Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Osman Zolan'ı hedef seçti. Maç sonu paylaşım yapmayan Zolan'ın partisinin gençlik kollarına yaptığı ziyaret paylaşımının altına birkaç saat içinde 450 yorum yapan taraftarlar seslerini duyurmaya çalıştı.
Yorumlarda Çetin'in istifasını isteyen taraftarlardan bir kısmı Zolan'dan kulüp başkanını görevden almasını istedi. Bazı taraftarlar kulübün yaşadığı sorunlardan Zolan'ı sorumlu tutarken paylaşımlarda Çetin'e karşı ağır ithamlar dikkat çekti. Bir taraftar “Kulübü Ali Babanın çiftliğinden kurtarın” diye yorum yaparken Çetin'i sarhoş olup olay çıkarmakla suçlayan da oldu.
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Yalçın Koşukavak: Takım kadrosu olarak 12 oyuncu ile mücadele ediyoruz
İşte taraftarların paylaşımları
- Emre Eymir: Artık yeter! Ali Çetin ve yönetimini istemiyoruz. Denizlisporumuzu gönülden seven iş adamları istiyoruz.
- Veli İlker Kaçar: Sayın Osman Zolan, Denizlispor'a destek diye halka sesleniyordunuz. Siyaseti bırakıp Denizli'nin gururu horozumuzun amblemini taşıyan Denizlispor'u Ali Babanın çiftliğinden kurtarın.
- Aslan Kubur: Denizli halkı size sadece belediyecilik için oy vermedi Sayın Başkanım. Denizli’yi ilgilendiren her şey sizi de ilgilendirmeli. Tıpkı Denizlispor gibi… Gerekirse kayyum atansın!
- Yasin Baklan: Takım iyiyken statta tur atmayı biliyorsanız şimdi bu durumdan, #AliÇetin den kurtarın bu takımı. Denizlispor Denizli'dir, sahip çıkmayana biz hiç sahip çıkmayız.
- Güngör Sönmez : Sayın başkanım Ali Çetin'den kulüp başkanı olmaz. Ne olur rica ediyorum Mustafa Üstek'i acil getirin kulübün başına. Yoksa amatöre kadar gideriz Allah korusun.
- Caner Cetin: Sayın başkanım ne olursunuz Allah Muhammed aşkına şu adamı Denizlispor’dan alın. Ali Çetin istifa
- Ibrahim Eskin: Göreve getirmiş olduğunuz Ali Çetin ve yönetimini görevden alın.
- Ufuk Toker: Ali Çetin'in gitmesi için daha ne olmalı başkan.
- Murat Yasar : Hayatında beton dökmek ve içip içip olay çıkarıp dayak yemekten başka bir şey yapmamış bir adamı nasıl bir telefonla bu takımın başına bela ettiyseniz hemen şimdi yine bir telefonla görevden derhal alın. Yoksa bu şehrin en büyük markası olan Denizlispor yok olacak ki oluyor.
- Muhammet Sarıkaya: Sayın başkan siz bu adamı Denizlispor'un başından almadığınız sürece Denizlispor'a yapılan bütün yardımlar heba oluyor bu taraftar Denizli halkıdır halk hizmet bekliyor başkanım halkın sesine kulak verin
- Akın Gürpınar : Daha neyi bekliyorsunuz başkanım o zat ve saz arkadaşları bütün Denizli’nin gözünden gönlünden düştü yakındır oklarında size dönmesi.
- Tahsin Şentürk: Bırakın bu inadı betoncudan ne bekliyorsunuz istifa etsin o koltuğa japon yapıştırıcısıyla yapıştı rezil olduk herkese başımız önde gezmeye mecbur değiliz. Betoncu keyfinde aleminde. Denizli düşmüş umurunda değil. Kayseri maçından sonra alem yapan adamdan ne bekliyorsun Sayın Osman Zolan.
- Furkan Rençber: Kameralar karşısına çıkıp ajitasyon yaparak sosyal medyada 16-17 yaşındaki çocukların analarına küfreden başkan Şanlı Denizlispor kulübünün başkanı olamaz.