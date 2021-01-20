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Sözcü

UEFA, kadınlarda ve erkeklerde yılın 11’ini açıkladı

UEFA'da kadınlarda ve erkeklerde Yılın 11'ini seçti. 2020'ye imzasını atan isimler belirlenirken erkeklerde kadroya Bayern Münih, kadınlarda ise Olympique Lyon damga vurdu.

Güncellenme: 17:11, 20/01/2021
Haberler Avrupa Ligi
UEFA, kadınlarda ve erkeklerde yılın 11’ini açıkladı

UEFA, 2020’ye damga vuran oyunculardan oluşan ilk 11’leri açıkladı. Kadınlarda ve erkeklerde açıklanan kadroda erkeklerde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih’ten 5 oyuncu kadroya girdi. Kadınlarda ise 2020’de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde eden Olympique Lyon’dan 6 isim ilk 11’de yer aldı. UEFA, ilk kez bu yıl kadınlarda da Yılın 11’ini seçti.

Erkeklerde kadro şu isimler yer aldı: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies; Thiago Alcantara, Kevin de Bruyne; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr; Robert Lewandowski

Kadınlarda ise ilk 11’de yer alan isimler şöyleydi: Sarah Bouhaddi; Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan, Wendie Renard, Magdalena Eriksson; Kheira Hamraoui, Amandine Henry; Delphine Cascarino, Sara Bjork Gunnarsdottir, Danielle van de Donk; Pernille Harder

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Yayınlanma Tarihi:17:09,