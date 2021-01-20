UEFA, kadınlarda ve erkeklerde yılın 11’ini açıkladı

UEFA, 2020’ye damga vuran oyunculardan oluşan ilk 11’leri açıkladı. Kadınlarda ve erkeklerde açıklanan kadroda erkeklerde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih’ten 5 oyuncu kadroya girdi. Kadınlarda ise 2020’de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde eden Olympique Lyon’dan 6 isim ilk 11’de yer aldı. UEFA, ilk kez bu yıl kadınlarda da Yılın 11’ini seçti.

Erkeklerde kadro şu isimler yer aldı: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies; Thiago Alcantara, Kevin de Bruyne; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr; Robert Lewandowski

UEFA, Yılın 11’ini açıkladı! #TeamOfTheYear Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies; Thiago Alcantara, Kevin de Bruyne; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr; Robert Lewandowski https://t.co/rYWpUwmjfB — SKOR (@SozcuSkor) January 20, 2021

Kadınlarda ise ilk 11’de yer alan isimler şöyleydi: Sarah Bouhaddi; Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan, Wendie Renard, Magdalena Eriksson; Kheira Hamraoui, Amandine Henry; Delphine Cascarino, Sara Bjork Gunnarsdottir, Danielle van de Donk; Pernille Harder

UEFA Kadınlarda Yılın 11’ini açıkladı: #TeamOfTheYear Sarah Bouhaddi; Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan, Wendie Renard, Magdalena Eriksson; Kheira Hamraoui, Amandine Henry; Delphine Cascarino, Sara Bjork Gunnarsdottir, Danielle van de Donk; Pernille Harder https://t.co/mEx9p4wI8J — SKOR (@SozcuSkor) January 20, 2021

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