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Sivasspor taraftarının Alexandre Pato çılgınlığı

DG Sivasspor taraftarı son iki gündür Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa Sivasspor’a gelmesi yönünde mesajlar yağdırıyor.

Güncellenme: 09:34, 20/01/2021
Haberler Futbol
Sivasspor taraftarının Alexandre Pato çılgınlığı

Sivasspor'da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Son günlerde Sivasspor'un, yıldız futbolcu Alexandre Pato ile ilgilendiği yönünde çıkan haberler kırmızı-beyazlı camiayı heyecanlandırdı.

Pato transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Brezilyalı futbolcuyu ikna etmeye çalışan kırmızı-beyazlı taraftarlar, Pato'ya büyük baskı yapıyor.

Pato'nun sosyal medya hesabına yaklaşık 6 bin yorum bırakan Sivasspor taraftarları, yıldız futbolcunun fotoğraflarına “Come to Sivasspor” (Sivasspor'a gel) mesajı yazdı. Deneyimli futbolcu Pato ise, yapılan bazı yorumları beğendi.

Cicinho da önermişti!

Diğer yandan Sivasspor'un Brezilyalı eski yıldızı Cicinho'da, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bonservisi elinde olan arkadaşı Pato'ya transfer önerisinde bulunmuş ve 31 yaşındaki golcüye Sivasspor'a gitmesini önermişti.

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