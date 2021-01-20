Sekidika tarihe geçti

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 6-1’lik skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların TT Stadyumu'ndaki resmi müsabakalarda attığı 500. gol Jesse Sekidika’nın ayağından geldi. Nijeryalı futbolcu, 90+2. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor’dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Bu stattaki resmi karşılaşmalardaki ilk golü 23 ocak 2011 tarihinde Sivasspor maçında Servet Çetin atmıştı.

BELHANDA’DAN LİGDE 6. GOL

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Denizlispor karşısında takımının 5. golünü kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında sahneye çıkan Belhanda, Linnes'in pasında ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Belhanda'nın Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1'er golü bulunuyor. Böylece Faslı oyuncu, bu sezonki 8. resmi gol sayısına ulaşmış oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Younes Belhanda, 84. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

DONK BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Denizlispor karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı. Mücadelenin 45+1. dakikasında sahneye çıkan Donk, ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli futbolcu, bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

Karşılaşmaya 11'de başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.

EMRE AKBABA SİFTAH YAPTI

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, Denizlispor maçında attığı golle bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 8. dakikasında sahneye çıkan Emre, takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Emre Akbaba 84. dakikada yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı. Emre bu sezon 14'ü lig, 2'si de kupada olmak üzere 16 resmi maçta görev aldı.

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