Samsunspor’un 32 yıllık acısı tazelendi… Hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Türk futbolunun en acı günlerinden biri olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

Samsunspor Kulübü tarafından bugün düzenlenen tören ile Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan mezarları başında anıldı.

Ertuğrul Sağlam: ‘Bu insanlar Samsunspor için hayatlarını verdiler’

Teknik Direktör Nuri Asan’ın Asri Mezarlığı’ndaki kabri başına çelenk koyuldu ve dua edildi. Hayatlarını kaybeden insanlar için Samsunspor'u en iyi şekilde temsil etmeleri gerektiğini vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bu insanlar Samsunspor için hayatlarını verdiler. Biz de Samsunsporlu olarak taraftarımızla tüm camiamızla birlikte Samsunspor'u en iyi şekilde temsil etmek zorundayız” diye konuştu.

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“Onlar Samsunspor için hayatlarını kaybederken takım Süper Lig'deydi” diyen Sağlam, “Biz hep birlikte kenetlenerek onlardan aldığımız emaneti yerine iade etmemiz lazım. Hep beraber bir araya gelerek onların futbol adına oluşturduğu değerleri göz önüne alarak o ruhu tekrar iliklerimize kadar hissederek öncelikle Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Samsunspor Başkan Vekili Savaş Boyar ise, “32 yıl önce ciğerimize köz gibi düşen bizi derinden yakan bir acının ölüm yıl dönümü için buradayız. 20 Ocak 1989 bizler için çok anlam ifade eden bir gün. O gün Samsunumuz 5 evladını toprağa verdi” dedi.

Törene İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, futbolcular ve taraftarlar katıldı.