Omar Elabdellaoui’den arkadaşlarına ziyaret! Fatih Terim’in duygusal anları…

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek teknik direktör Fatih Terim'e ve takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu.

Ayağının tozuyla soluğu takım arkadaşlarının yanında alan Elabdellaoui hasret giderdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Norveçli futbolcuya sarıldığı sırada duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim'e ve takım arkadaşlarına başarılar diledi. pic.twitter.com/UQd7hPogyP — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 20, 2021

Down sendromlu çocuğunu sevindirmek için..

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralanmıştı. 29 yaşındaki futbolcu derhal hastaneye kaldırılmıştı.

Büyükçekmece’deki evinde yılbaşı partisi veren Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralanmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalar olmuştu. Norveçli sağ bek, yüzünde patlayan havai fişek nedeniyle görme yetisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken olayın gerçekleşme süreci ise, bir hayli dramatikti.

Üç çocuğu olan Omar, özellikle down sendromu rahatsızlığı bulunan oğlu İbrahim'in havai fişekleri çok sevmesi nedeniyle yılbaşına özel evine düzenek hazırlatmıştı. Çocuklarının uykusunun gelmesi nedeniyle gece yarısını beklemeden fişekleri ateşlemek isteyen başarılı futbolcu, o esnada patlayıcı madde alev alınca iki gözünden de ağır yaralanmıştı.

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