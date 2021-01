Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a ‘Elin oğlu’ yanıtı: ‘Bu bir ayrımcılıktır’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil transferi hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözleri üzerine bir açıklamada bulundu. Hatırlanacağı üzere Ali Koç, “Mesut ile diğer büyük isimler arasında büyük fark var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi. Burada büyük fark var” ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Cengiz ise “Ali Koç ‘Evin oğlu evine döndü’ dedi. Aslını, Türklüğünü reddedip gelene ‘Evin oğlu’ dememek gerekiyor. Oynayan yabancılar elin oğlu mu? Bu bir ayrımcılıktır. Bakalım TFF buna ne diyecek. Yoksa ‘Muz uzatmak sağlığa faydalıdır?’ mı diyecekler?” ifadelerini kullandı.

‘Her an transferi açıklayabiliriz’

Transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Cengiz, taraftara seslenerek her an transfer açıklayabileceklerini söyledi. Cengiz, “Her an transferi açıklayabiliriz. Benimle ya da Abdurrahim Bey’le fotoğrafı çıkmadan ya da KAP’a açıklanmadan hiçbir transfere inanmayın” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Mesut Özil`den Abdülkadir Ömür`e: `Daha güçlü döneceksin`