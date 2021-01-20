Muslera: Heyecandan uyuyamadım

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray’ın Denizlispor’u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 11'de yer alan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından kaleyi devraldı. Muslera, 2019-2020 sezonunda ligde 14 Haziran 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanmış, sağ tibia ve fibulasında kırık oluşmuştu.

Deneyimli eldiven, 220 gün sonra Denizlispor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Muslera “Çok zor bir 7 ay geçirdim. Hem sakatlık anlamında, diğer taraftan annemi kaybettim. Bu süreçte ailem hep yanımdaydı. Hocam, hocalarım, takım arkadaşlarım, doktorumuz herkes bana destek oldu. Hep birlikte bugün oynamam konusunda karar verdik. Dün gece heyecandan uyuyamadım. Sanki ilk maçım gibi” dedi.

Arda Turan’ın maçtan önce kaptanlık bandını kendisine vermesine de değinen Muslera “Arda Turan çok büyük bir kaptan, büyük bir insan, değerli bir insan… Galatasaray’ın idolü, efsanesi… Onun bana jest yapması, kaptanlık bandını vermesi beni inanılmaz mutlu etti. Çok üst seviyede bir arkadaşlığımız var. Bana ve tüm takıma destek olan bir kaptan” ifadelerini kullandı.

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