Mesut Özil’den Abdülkadir Ömür’e: ‘Daha güçlü döneceksin’

Karantina süreci devam ettiği için Fenerbahçe’ye transferi henüz resmen açıklanmayan Mesut Özil, Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’e “geçmiş olsun” mesajı paylaştı.

Süper Lig’in 20. haftasında oynanan karşılaşmada sağ ayak bileği kırılan ve acilen hastaneye kaldırılan Ömür’ün 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özil, “Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Kavuşturulmuş ellerAvuç açma Daha güçlü döneceksin” ifadelerini kullandı.

Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin. — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 20, 2021

Öte yandan Trabzonspor’un resmi Twitter hesabından paylaşılan duygusal videoda ise, takım arkadaşlarının Ömür’ü hastanede ziyaret görüntüleri yer aldı.

Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız pic.twitter.com/yhhf8L3nVt — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 20, 2021

İLGİLİ HABER Trabzonspor`da buruk sevinç: `Böyle mutluluk olmuyor`