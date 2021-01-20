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Mesut Özil’den Abdülkadir Ömür’e: ‘Daha güçlü döneceksin’

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri süren Mesut Özil, geçtiğimiz akşam sağ ayak bileği kırılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Güncellenme: 15:17, 20/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Mesut Özil’den Abdülkadir Ömür’e: ‘Daha güçlü döneceksin’

Karantina süreci devam ettiği için Fenerbahçe’ye transferi henüz resmen açıklanmayan Mesut Özil, Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür’e “geçmiş olsun” mesajı paylaştı.

Süper Lig’in 20. haftasında oynanan karşılaşmada sağ ayak bileği kırılan ve acilen hastaneye kaldırılan Ömür’ün 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özil, “Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Kavuşturulmuş ellerAvuç açma Daha güçlü döneceksin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor’un resmi Twitter hesabından paylaşılan duygusal videoda ise, takım arkadaşlarının Ömür’ü hastanede ziyaret görüntüleri yer aldı.

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