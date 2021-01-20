Manchester City geç açıldı

Premier Lig’in 19. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Aston Villa’yı konuk etti. Ev sahibi ekip, oldukça zorlandığı karşılaşmada son 10 dakikada bulduğu gollerle üç puana uzandı. Manchester City’nin golleriBernardo Silva’dan ve İlkay Gündoğan’dan geldi.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Manchester City ile orta sıralara tırmanmak isteyen Aston Villa’nın mücadelesi beklendiği gibi ev sahibi ekibin kontrolünde geçti. Topa sahip olan, iyi kapanan rakip savunmayı açmaya çalışan Manchester City, uzun süre istediği golü bulamadı. Uzun süre golsüz beraberlikle giden karşılaşmada goller son 10 dakikada geldi.

Bernardo Silva ile 79. dakikada gol perdesini açan Manchester City, 90. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen İlkay Gündoğan ile üç puanı hanesine yazdırdı. Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan Manchester City, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Manchester City, ezeli rakibi Manchester United Fulham deplasmanında puan kaybederse haftayı lider tamamlayacak. Aston Villa ise beş maç aranın ardından ligde yenilgiyle tanıştı.

Bu galibiyetle Manchester City puanını 38 yaparken, Aston Villa 26 puanda kaldı.