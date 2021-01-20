MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-0 Gaziantep FK

Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım Skoda (2) ve Samudio’nun golleriyle 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi 24 puana yükselirken, konuk takım 34 puanda kaldı. Ligin 21. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Başakşehir ile; Gaziantep FK ise sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

İlk düdükten son düdüğe kadar kar yağışı altında oynanan maçta Çaykur Rizespor 42. dakikada Skoda ile 1-0 öne geçti. Yapılan ortayı göğsüyle yumuşatan Doğan Erdoğan’ın pasında Skoda gelişine çok şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi.

Dakikalar 54’yü gösterdiğinde Gaziantep FK stoperi Djilobodji’nin ceza sahasında eline çarpan top sonrasında penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Skoda hem kendisinin hem de takımını 2. golünü kaydetti.

Dakikalar 89’u gösterdiğinde Çaykur Rizespor ikinci kez penaltı kazandı. Kaleci Günay’ın Michalak’a yaptığı faul sonrasında hakem Halis Özkahya, VAR ekranından pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Samudio, skoru 3-0’a getiren golü kaydetti.