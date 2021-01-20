Kasap gibi takım

15 yıl Süper Lig’de top oynadım. Hayatımda böyle kasap bir takım görmedim. Acımasızca, sakatlama pahasına, kontrolsüz mücadele eden bir takım görmedim. İsmail hocanın futbolcuyken lakabı Kasap İsmail'di.

Herhalde futbolcularına böyle oynayın dememiştir. Çünkü İsmail Kartal'ın dışarıda melek gibi bir insan olduğunu söylemek de istiyorum.

Müsabakaya gelince Abdulkadir Ömür'e çok geçmiş olsun. Türk futbolu kasap futbolcular yüzünden Milli Takım'ın yıldızı olacak özel oyuncularını böyle kaybediyor. Bir futbolcu meslektaşına ne kadar böyle gaddar ve acımasızca girebilir, ona aynı şekilde arkadan futbol hayatını bitirecek müdahale eden bir oyuncu olursa ne düşünür!

Ekuban, Nwakaeme çok özel oyuncular fakat Djaniny onlarla aynı refleksi vermiyor. İkisiyle hiçbir iletişimi, pas alışverişi yok. Orta sahadan gelen oyunculara şut pozisyonu hazırlamıyor. Çok kopuk oynuyor.

Ne zaman ki arkadaşlarıyla verkaçı düşündü zaten golü buldu. Trabzonspor'da kapanan takımlara karşı kanatlar çok önemli.

Serkan defansif olarak hata yapsa bile ofansta çok etkili ama sol bek Marlon çok yetersiz.

Trabzonspor'a bir santrfor, bir orta saha bir de sol bek alınırsa Abdullah Avcı bu takımı şampiyon yapar.