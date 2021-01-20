İrfan Can Kahveci’nin babası konuştu: ‘Küçükken Fenerbahçeliydi ama…’

Fatih Terim'in 1 numaralı transfer isteği İrfan Can Kahveci için transfer ateşini babası Hacı Bektaş Kahveci harladı. Beyaz TV'ye konuşan baba Kahveci, sarı-kırmızılı taraftarları, “İrfan Can Galatasaray'a gitmek istiyor. Başakşehir'den ayrılmayı düşünüyor” sözleriyle heyecanlandırdı.

Hacı Bektaş Kahveci, “İrfan Can küçükken Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı onu. Daha önce Sevilla'ya transferi olmadı. Göksel Gümüşdağ 14 milyon Euro istiyormuş ama ne derece doğru bilmiyorum” dedi.

Galatasaray cephesi ise Başakşehir ile görüşmeleri sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Başkan Gümüşdağ'ın bonservis inadını sonraki satıştan yüzde 50 gibi yüksek bir pay vererek aşmayı planlıyor.

Bugün yeni bir görüşme yapılması bekleniyor.

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