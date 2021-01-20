Galatasaray’dan bağış kampanyası… 1 milyon TL ile açıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp kanalına gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medya hesaplarından başlattığı ‘AslanGibiSponsor' yazılarından dolayı çok duygulandığını belirten Cengiz, “Gecenin 1', yada 2'siyi mesajlar gelince beni uyardılar. Lütfen başkanım bak dediler. Açınca gündem bakarım. Bu aralar gündemde ben varsam rahatsız oluyorum. Haklı, haksız saldırıyorlar” dedi.

Taraftarın bir başlık açtığını söyleyen Mustafa Cengiz şunları söyledi:

“Bir hashtag gördüm. ‘AslanGibiSponsor'. Taraftar bir başlık açmış. Aslı destek Galatasaray'a maddi destek. Okudum müthiş duygulandım. Arada bize iyi günlerde olsun diyenler oluyor ama genel olarak taraftarımızın, kulübe, maddi duruma sahip çıktığını gördüm. 209 milyon TL zarar bildirdik. Çok ciddi denetime tabiyiz. Bu 209 milyon TL zarar 6 aylık. 75 milyon kardan 6 milyon Euro UEFA cezası ödememize rağmen geldi. CAS'a karşı verdiğimiz mücadele çok büyüktü. Çünkü bizi UEFA'nın üst hakemler kurulu doğrudan cezalandırabilirdi. Onlar yeniden görüşülmesini istedi. Biz bu kazandık. Bunun kazancı yol, su, elektrik olarak döndü. Tarihte ilk defa bir Türk kulübü 1 milyar TL gelirin üstüne çıktı. Bizim gelirlerimiz yüzde 60 azaldı. Bunun üstüne pandemiden ötürü herkeste çekinmeye başladı. Gelirlerimizin yanında giderlerimiz kur farkından dolayı yüzde 60 arttı. Bu bizim TFF'deki limitlerimizi ve UEFA'da sıkıntılarımızı arttıracak. UEFA ile devamlı görüşüyoruz. Buna çare istiyoruz.”

Taraftarın maddi sıkıntıdaki Galatasaray’a sahip çıkmasının kendisini duygulandırdığını belirten Cengiz, “İnsana tedavi anında his gerek. O duyguları burada ifade edemem. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benim konuşmamdan sonra Euro ve TL IBAN numaraları yayınlanacak. Socios'ta 9 milyon adet var. 1 Euro ile girdik, 4 Euro oldu. Yatırımcıların da Socios almasını öneririm. Üçüncü olarak SMS. SMS ile ilgili bir süreç var. 3 gün içinde vereceğiz. 5 TL değil, en az 100 TL yapacağız. 5 TL veren de dua etsin. Rahatsızlığımda da bunu hissettim. Ben her zaman Galatasaray için hayır duası isterim. Çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

“1 milyon TL ile açıyoruz”

1 milyar TL'lik bağış kampanyasının iznini geçen yıl aldıklarını beliren Mustafa Cengiz, “Nisan ayında bitiyor. Bunu harekete geçirmedik. Çünkü taraftarımız olmadan taraftarımızın desteği bize yetti. En yüksek doluluk oranlarına ulaştık. Mağazacılıkta en yükseklere ulaştırdılar. Ben şimdi onlara müracaat ediyorum. Ben şu an ilk destek olarak 500 bin TL'lik destekle başlıyorum. Bağış yapan taraftarlarımızı kendi sitemiz adlarını yayınlayacağız. Abdurrahim Albayrak da 500 bin TL ilk destek veriyor. Diğer ağaların elleri tutulmaz. Bizim çok değerli taraftarlarımız var. 1 milyon TL ile açıyoruz. İzinleri daha önce almıştık” şeklinde konuştu.

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