CANLI | Galatasaray-Denizlispor

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Geçen hafta derbide Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, ligin son sırasındaki rakibini yenip moral bulmak istiyor. Sarı-kırmızılılar 33 puanla 4. sırada yer alırken, Denizlispor da son sırada 14 puana sahip…
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Feghouli, Babel
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet, Bergdich, Fabiano, Murawski, Dossevi, Recep, Sagal, Rogallega, Sacko
Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da 11’de yer alan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından kaleyi devraldı. Muslera, 2019-2020 sezonunda ligde 14 Haziran 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanmış, sağ tibia ve fibulasında kırık oluşmuştu.
Deneyimli eldiven, 220 gün sonra Denizlispor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Muslera'nın yokluğunda kalede Okan Kocuk ile Fatih Öztürk görev yapmıştı.