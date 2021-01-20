CANLI | Galatasaray-Denizlispor

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Geçen hafta derbide Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, ligin son sırasındaki rakibini yenip moral bulmak istiyor. Sarı-kırmızılılar 33 puanla 4. sırada yer alırken, Denizlispor da son sırada 14 puana sahip…

GALATASARAY 2-0 DENİZLİSPOR

GOL! 17′ Feghouli ile fark 2’ye çıktı. Babel’in ceza sahasında kontrol edip pasını attığı Feghouli, çarpraz pozisyonda yerden şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu.

Feghouli ile fark 2’ye çıktı. Babel’in ceza sahasında kontrol edip pasını attığı Feghouli, çarpraz pozisyonda yerden şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu. GOL! 8′ Galatasaray, Emre Akbaba’nın golüyle 1-0 öne geçti. Belhanda, ceza sahasında pasını boştaki Emre’ye aktardı. Bomboş pozisyonda Emre topu yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi.

Galatasaray, Emre Akbaba’nın golüyle 1-0 öne geçti. Belhanda, ceza sahasında pasını boştaki Emre’ye aktardı. Bomboş pozisyonda Emre topu yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi. 4′ Babel ceza sahasına girerken topla buluşup etkili bir şut sonrasında top auta çıktı.

1′ Karşılaşma Babel’in vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Feghouli, Babel

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet, Bergdich, Fabiano, Murawski, Dossevi, Recep, Sagal, Rogallega, Sacko

MUSLERA GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da 11’de yer alan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından kaleyi devraldı. Muslera, 2019-2020 sezonunda ligde 14 Haziran 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanmış, sağ tibia ve fibulasında kırık oluşmuştu.

Deneyimli eldiven, 220 gün sonra Denizlispor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Muslera'nın yokluğunda kalede Okan Kocuk ile Fatih Öztürk görev yapmıştı.