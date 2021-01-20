Fernando Muslera 220 gün sonra sahada

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da 11’de yer alan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından kaleyi devraldı. Muslera, 2019-2020 sezonunda ligde 14 Haziran 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanmış, sağ tibia ve fibulasında kırık oluşmuştu.

Deneyimli eldiven, 220 gün sonra Denizlispor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Muslera'nın yokluğunda kalede Okan Kocuk ile Fatih Öztürk görev yapmıştı.

ARDA’DAN JEST

Galatasaray’da Muslera’nın sakatlığı sırasında kaptanlığı üstlenen Arda Turan’ın, Denizlispor maçında önce Uruguaylı kaleciye jest yaptığı öğrenildi.

Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada “Hayırlı olsun öncelikle. Muslera bizim için, Galatasaraylılar için önemli bir oyuncu… Arda da soyunma odasında kaptanlık bandını çıkarıp kendisine vermiş. Güzel bir jest yapmış” dedi.

Son dönemde yaşanan uzun süreli sakatlıklar nedeniyle ideal 11 kurmakta zorlandıklarını belirten Terim, şunları söyledi:

“Zorunlu değişiklikler zaman zaman bizi sıkıntıya sokuyor. Şimdilik başlarken Babel’i koyduk ama ilerleyen dakikalarda başka bir formül üretebiliriz. Son iki seneye baktığımızda kimsenin aklına gelmeyen, öngörülemeyen sakatlıklarla karşılaştık. Babel diyorsunuz en hafifi Babel’di. Corona oldu, 12 kilo verdi, 52 gün sonra döndü ki daha da tam anlamıyla dönmedi. Emre Akbaba’nın 2 kere ayağı kırıldı, Muslera’nın ayağı kırıldı. Nagatomo’nun ciğeri söndü. Böyle bir şeyin olduğunu biz de bilmiyorduk oldu. Şimdi geliyoruz Omar’a…. Kendi ailesiyle yılbaşını karşılarken çok şükür Allah canını bağışladı ama anormal bir kaza geçirdi. Falcao, sakatlıklar nedeniyle neredeyse 30 maç oynamadı. Bir takımın, bir antrenörün başına gelebilecek, öngörülecek bir şey değil. Allah beterinden saklasın. Biz bunlara alıştık da diyemiyorum daha beteri olmadığına şükrediyoruz ama böyle söylediğim zaman insan bu takımın başına neler gelmiş diyebilir.”

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