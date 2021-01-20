Fenerbahçe’nin Sivas kadrosu açıklandı… Beş yıldız yok

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu deplasmanın kamp kadrosunu belirledi.

Cezalı Ozan Tufan, yeni transfer Szalai ile birlikte sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Diego Perotti, Sivas maçı kadrosunda yer almadı.

Kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

YENİ TRANSFER SLAZAİ KADRODA YER ALMIYOR

Fenerbahçe’nin yeni transferi Macar stoper Attila Slazai, Sivasspor maçı kafilesine dahil edilmedi. Macar stoper takımla henüz iki antrenman yaptığı için bu maçın kadrosuna alınmadı. Macar stoperin Slazai’nin antrenman sonrası tesislerde doğum günü kutlandı. Slazai teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

FERDİ KADIOĞLU OMZUNDAN OPERASYON GEÇİREBİLİR

Omzundaki ağrıları olan Ferdi Kadıoğlu’nun omzundaki platinlerin alınması için operasyon olması gündemde. Sağlık heyetin yapacağı muayenenin ardından Ferdi Kadıoğlu’nun operasyon olup olmayacağına karar verilecek. Ferdi Kadıoğlu’nun operasyon olması durumunda 1 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı, ardından takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtildi.

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