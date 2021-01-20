Feghouli: Golü eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor’u 6-1 mağlup etti. Karşılaşmada takımının ikinci golünü ağlara bırakan Sofiane Feghouli, maçın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulundu.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Feghouli “Bu akşam derbi mağlubiyetinden üç gün sonra oynadığımız maçta iyi bir reaksiyon gösterdik. Ben de sakatlıktan döndükten sonra gol atmayı başardım. Öncelikle Galatasaray’ın bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu akşam attığım golü de eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum” dedi.

Galatasaray’da yakaladığı gol ve asist istatistiği hakkındaki soruya da yanıt veren Feghouli “Memnun edici bir istatistik. Ama ben bunlara pek bakmıyorum. Burada iyi oynayıp iyi oynamadığıma, toplu ve topsuz alandaki oyunuma bakıyorum. En önemlisi de takımı oynatmak” ifadelerini kullandı.

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