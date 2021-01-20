Fatih Terim: Bağış kampanyasından haberim yok

Süper Lig’in 20. haftasında Denizlispor’u 6-1 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Terim, “Deplasmanda da kazanma alışkanlığına döndüğümüz anda buradaki farklı galibiyetlerin anlamı daha fazla olacaktır. Galatasaray'ın oyununu da ön plana çıkarmak lazım. İnşallah tam takım bir arada olabilirsek, Feghouli'nin sakatlığından dolayı 3 hafta olmaması, fizik açısından ideal değildi. Babel 52 gün sonra evvelki hafta oynadı. Bazı oyuncuların bu durumu da eşit seviyeye gelirse daha iyi olacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Muslera'nın dönüşünü sevinçle karşılıyorum. Muslera bizim için önemli. Kalede olması, takımla beraber olması çok hoş bir şey. O bize güç veriyor. Bütün takımı, herkesi tebrik ediyorum. Güzel bir geceydi. 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Herkes için kolay değil. Ama kaybedilen puanların değerini biliyoruz. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

“ARDA’NIN GALATASARAY’IN GELECEĞİNDE TEKNİK ANLAMDA BİR YERİ OLACAKTIR”

Sakatlığının ardından 220 gün sonra sahalara dönen Fernando Muslera'nın kolay bir süreç geçirmediğini belirten Terim, “Ayağı kırıldı, annesini kaybetti. Kolay değil ama bunların hepsinin üstesinden geldi. Burası da onun bir ailesi. Bizim en büyük özelliğimiz ihtiyacı olan herkesi sevgi ile tedavi etmek. Her gün sevgi ile aramızda bu yaşadıklarını hissettirmemeye çalıştık. Takım da böyle olunuyor. Daha evvel Muslera bizim için kaleciden daha öte demiştim. Onun isteyen, gelişinde transferini isteyen bizler 10 sene geçmiş, 10 senede Galatasaray'a çok önemli işler yaptı. Arda da böyle bir karaktere sahip. Onun için de çok seviliyor zaten. Haberim yoktu. Soyunma odasında bir jest yapmış. Çok mutlu oldum. İçeride ve dışarıda, soyunma odasında, maç içerisinde Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır” şeklinde konuştu.

“BAĞIŞ KAMPANYASINDAN HABERİM YOK”

Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in başlattığı bağış kampanyası ile ilgili ise “Bağış kampanyası mı? Kim başlatmış? Haberim yok. İlk defa duyuyorum. Haberim olmadığı bir şey hakkında da konuşmam doğru olmaz” dedi.

Transferlerin son durumunun sorulması üzerine Terim, “Daha 10 gün var. İnanıyorum yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Listedeki isimleri verdik. Olmadığı zaman oturup ağlayacak halimiz yok. Kalan sağlar bizimdir deyip, şimdiye kadar nasıl çıkıp oynadıysak, transfer olmadığı ‘vah' diyecek adam değilim. Daha önce demedim, bundan sonra da demem. Olursa çok iyi olur. Olmasa da dünyanın sonu değil” diye cevap verdi.

“OMAR İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA FUTBOLA DÖNER”

Omar Elabdellaoui’nin bugün takımı antrenmanda ziyaret etmesine değinen Terim, şunları söyledi:

“Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Norveç Milli Takımı kaptanısınız, burada çok mutlusunuz, çok iyi oynuyorsunuz. Ailenizi mutlu etmek için bir eylemde bulunuyorsunuz ve kaza geçiriyorsunuz. Çok zor. İlk andan itibaren hepimiz yanındaydık. Hepimiz aynı anda yeni yıl eski yıl demeden başına koştuk. Çok zor bir süreci, insanlar ancak sevdikleriyle atlatabilirler. Böyle dayanabilirsiniz. Onun için bizden bir saniye ayrı kalmadı hastanede. Hep unutuyoruz ama sık sık söylemek lazım. Doktorlarımıza, hastanemize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da seferber oldular. Her türlü kontrolü veyahut da yapabileceklerinin fazlasını yaptılar. Omar ve ailesi, büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü. O da ailemizin Muslera gibi bir parçası. Bugün hayatımda gördüğüm en anlamlı sahnelerden bir tanesiydi. Aniden kardeşiyle beraber içeri girdi. Spontane gelişen bir şey. Birden alkış reaksiyonu geldi. Daire daraldı ve kucaklaşmalar başladı. Birkaç kelime söylemek istedi, söyleyemedi, ağlamaya başladı. Hepimiz duygulandık. Antrenmanda birer çay kahve içtik. Yüzündeki yanıklar böyle olmayacak demişlerdi, hakikaten de iyi gidiyor. Allah önce canını bağışladı. İnşallah en kısa zamanda da futbola döner. Hırslı, inançlı bir futbolcumuz. Ne olursa olsun yalnız olmadığını hissettirdikleri için, bütün hissettirenlere teşekkür ediyorum. İnşallah umduğu gibi olur. Futbola döneceğine inanıyorum. Diyelim ki olmadı, Allah ailesine bağışladı diye şükretmek lazım…”

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