Erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA güldü

Sultanlar Ligi 19. hafta erteleme maçında Sarıyer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maça iyi başlayan Sarıyer'i Jordan Thompson'ın hücumlarıyla durduran Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-10 önde girdi fakat konuk ekip mücadeleyi bırakmadı ve seti 25-23 aldı. İkinci sete daha kontrollü başlayan ev sahibi seti 25-19 alırken, kaptan Boskovic 6 sayı ile takımını sırtladı. Üçüncü sette Beyza Arıcı üst üste yaptığı bloklarla öne çıkan isim olurken, turuncu-beyazlılar seti 25-15 kazandı. Boskovic ve Beyza bu sette 7'şer sayı ile oynadı. Dördüncü sette kontrolü tekrardan ele geçiren Sarıyer, seti alarak maçı tie-break setine taşıdı. Eczacıbaşı VitrA, son setin başında farkı açmaya başladı ve saha değişimine 8-5 önde girdi. Turuncu-beyazlıların kaptanlarından Simge Aköz yaptığı defanslarla dikkat çekerken, set 15-8 tamamlandı ve maçı kazanan ekip Eczacıbaşı VitrA oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayıyla kaptan Boskovic olurken, Beyza Arıcı 7 blok sayısı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.