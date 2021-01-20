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Erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA güldü

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.

Güncellenme: 17:05, 20/01/2021
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Erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA güldü

Sultanlar Ligi 19. hafta erteleme maçında Sarıyer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maça iyi başlayan Sarıyer'i Jordan Thompson'ın hücumlarıyla durduran Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-10 önde girdi fakat konuk ekip mücadeleyi bırakmadı ve seti 25-23 aldı. İkinci sete daha kontrollü başlayan ev sahibi seti 25-19 alırken, kaptan Boskovic 6 sayı ile takımını sırtladı. Üçüncü sette Beyza Arıcı üst üste yaptığı bloklarla öne çıkan isim olurken, turuncu-beyazlılar seti 25-15 kazandı. Boskovic ve Beyza bu sette 7'şer sayı ile oynadı. Dördüncü sette kontrolü tekrardan ele geçiren Sarıyer, seti alarak maçı tie-break setine taşıdı. Eczacıbaşı VitrA, son setin başında farkı açmaya başladı ve saha değişimine 8-5 önde girdi. Turuncu-beyazlıların kaptanlarından Simge Aköz yaptığı defanslarla dikkat çekerken, set 15-8 tamamlandı ve maçı kazanan ekip Eczacıbaşı VitrA oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayıyla kaptan Boskovic olurken, Beyza Arıcı 7 blok sayısı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

  • Eczacıbaşı VitrA-Sarıyer Belediyespor: 3-2
  • Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
  • Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül.
  • Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Yasemin, Fatma, Hande.
  • Sarıyer Belediyespor: İrem, Rigdon, Merve, Çağla, Bashnakova, Abdulazimova, Sinem (L), Şeyma, Strumilo, Yaren, Dilara.
  • Setler: 3-2 (23-25, 25-19, 25-15, 17-25, 15-8)
  • Süre: 119 dakika (29,26,23,25,16)
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