Erol Bulut adım adım hedefe: 44 puanla liderliğe…

Fenerbahçe üst üste 5. galibiyetini aldı, hedefe kilitlendi. Halbuki bundan bir ay önce durum çok daha farklıydı.

Sarı-lacivertliler, 19 Aralık'ta Gaziantep’e deplasmanda 3-1 yeniliyor ve son 4 maçında 3. kez yeniliyordu. Teknik Direktör Erol Bulut yerden yere vurulurken Başkan Ali Koç'un çok yakınındaki ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen bile teknik adam değişimini işaret ediyordu.

İşte o gün Bulut'un çizdiği hedef şimdi gerçek olmak üzere…

Sivasspor motivasyonu

Başakşehir sınavına ‘diriliş anı' gözüyle bakan Erol Bulut, o gün hedefi, 44 puanla liderlik olarak çizmişti. 14. haftada son şampiyona karşı 4-1 kazanan Bulut'un öğrencileri şimdi lider Beşiktaş'la aynı puanda, 4 gol averaj geride. Sivas deplasmanına çıkacak başarılı teknik adam takımını liderlik hesabıyla motive ediyor. Beşiktaş'ın puan kaybedeceğine inanan Erol Bulut, “Hata yapmayalım zirveye çıkalım” ifadesini kullanıyor.

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Sistemi değiştirdi

Erol Bulut'un Başakşehir maçıyla birlikte takıma vurduğu neşter başarılı sonuçlandı. Önceliği 3. bölge baskısına ve kaleyi korumaya veren Bulut'un takımı 5'te 5 yaparken 15 gol attı, 3 gol yedi. Nazım, Tisserand ve Thiam'ı tam anlamıyla takıma monte eden başarılı hoca, Pelkas'ın da 10 numaraya geçmesiyle daha organize bir takım kimliği çizdi.

Attila Szalai 11’i zorluyor

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni transfer Attila Szalai ilk kez takımla çalıştı. Sadık'ın hafif sakatlığının bulunması nedeniyle Sivas deplasmanında Szalai'nin ilk 11'de olma ihtimali belirdi.