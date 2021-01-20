Boupendza bu kez yetmedi… Hatay’a Malatya çelmesi

Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

İlk yarısından gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısına Yeni Malatyaspor iyi başladı. 53. dakikada Zeki Yavru ile öne geçen konuk ekip, 77. dakikada Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. 87. dakikada Hatayspor’un golcüsü Boupendza’nın ağlara gönderdiği top teselliden öteye gidemedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Gol Krallığı yarışında zirvede yer alan Boupendza, gol sayısını 13’e çıkardı. Gabonlu golcünün attığı gol bu kez Hatayspor’a üç puan getirmeye yetmedi.

Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor puanını 27 yaparken, Hatayspor 31 puanda kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Yemişken

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel (Soner Örnek dk. 90), Pablo Santos, Isaac Sackey, Strahil Popov, Aabid Rayane (Muhammed Mert dk. 78), Ruben Riberio, Boupendza, Adama Traore (Selim Ilgaz dk. 57), David Akintole, Mame Diouf (Kamara dk. 79)

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Abdurrahman Canlı, Joseph Akomadi, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Karim Hafez, Teenage Hadebe, Wallace, Issam Chebake, Youssouf Ndayishimiye, Afriyie Acquah (Mustafa Eskihellaç dk. 84), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Fernando Zuqui dk. 90), Zeki Yavru (Ahmed Ildız dk. 83), Umut Bulut

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Jody Lukoki, Doğukan Emeksiz, Erkan Kaş, Erşan Yaşa, Bülent Cevahir, Jetmir Topallı

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Zeki Yavru (dk. 53), Adem Büyük (dk. 76 pen.) (Yeni Malatyaspor), Boupendza (dk. 87) (A. Hatayspor)

Sarı Kartlar: Isaac Sackey, Aabid Rayane, Muhammed Mert (A. Hatayspor), Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor