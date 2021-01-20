Beşiktaş’ta zaferin adı özkaynak!

“Zor zamanlar zor çözümler gerektirir” sözü Beşiktaş'ta vücut buldu. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle öze dönüş hamlesi başlatan kulüp, 2001 doğumlu iki yeteneği, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı Türk futboluna kazandırırken yenileri için de düğmeye bastı.

2002'li sağ kanat Ahmet Emir Özbay ve 2004'lü golcü Cemal Azad Demir ile profesyonel sözleşme imzalandı; beklenti büyük.

Peki bu proje nasıl bugünlere geldi? İşin ardında yönetim-teknik heyet uyumu yatıyor…

Değişim Çebi ile başladı

Başkan Ahmet Nur Çebi, ‘kan uyuşmazlığı' yaşanan Abdullah Avcı'nın yerine altyapıdan çıkıp kulüp efsanesi olmayı başaran Sergen Yalçın'ı getirdi. Kendisi gibi özkaynak ürünü olan Ozan Köprülü'yü yanına alan Yalçın, Murat Şahin ve daha sonra Alanya'ya gidecek Çağdaş Atan gibi eski oyuncuları ekibe dahil etti. Genç oyuncularına şans veren Sergen Yalçın, özkaynak sistemini hatırlattı. Liderlik özlemini dindiren Bşiktaş'ta hedef şampiyonluk.

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Kolej havası

Beşiktaş’ta keyifler yerinde… Siyah-beyazlılar, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürürken futbolcular önce karda oynadı. İdman sonrası ise kendileri için hazırlanan mangalda stres attı.