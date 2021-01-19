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Sözcü

Sakaryaspor’da Serdar Bozkurt dönemi

Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için Serdar Bozkurt ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Güncellenme: 23:36, 19/01/2021
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Sakaryaspor’da Serdar Bozkurt dönemi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile anlaşma sağladı. Yeni teknik direktör ile anlaşma sağladıklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sakaryaspor, resmi imza töreninin yarın saat 13.30'da kulüp binasında olacağını açıkladı.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile anlaşma sağlamıştır. Resmi imza yarın 13.30’da kulüp binasında atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor Serdar Bozkurt