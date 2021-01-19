SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Mesut’un forma numarası kesinleşti! Peki sırtında ne yazacak?

Mesut Özil'in Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası kesinleşti. Mesut'un numarası, memleketi Zonguldak'ın plakası "67" olacak ve formanın sırt kısmında "Özil" yazacak.

SKOR ÖZEL | Alican ÖZCAN
Güncellenme: 16:26, 19/01/2021
Haberler Fenerbahçe
Mesut’un forma numarası kesinleşti! Peki sırtında ne yazacak?

Sezonun en flaş transferine imza atan Fenerbahçe’de Mesut Özil heyecanı azalmaksızın yaşanırken yıldız futbolcunun saarı-lacivertli kulüpte bu sezon giyeceği forma numarası da kesinleşti.

Mesut Özil, memleketi Zonguldak’ın plaka numarası olan 67 numaralı formayı giyecek. Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye transferi kesinleştiğinde kişisel Twitter hesabından “67” yazarak bir paylaşımda bulunmuştu.

Bunun yanı sıra Mesut’un formasının sırtında ne yazacağı sorusu da yanıt buldu. 32 yaşındaki oyuncunun sırtında “Özil” yazacak. Mesut, Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal’da da formasının sırtında “Özil” ifadesini kullanmıştı. İLGİLİ HABER Arsene Wenger: Mesut Özil Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi Arsene Wenger: Mesut Özil Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi

Fenerbahçe Mesut Özil süper lig
Yayınlanma Tarihi:16:21,