Mesut’un forma numarası kesinleşti! Peki sırtında ne yazacak?

Sezonun en flaş transferine imza atan Fenerbahçe’de Mesut Özil heyecanı azalmaksızın yaşanırken yıldız futbolcunun saarı-lacivertli kulüpte bu sezon giyeceği forma numarası da kesinleşti.

Mesut Özil, memleketi Zonguldak’ın plaka numarası olan 67 numaralı formayı giyecek. Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye transferi kesinleştiğinde kişisel Twitter hesabından “67” yazarak bir paylaşımda bulunmuştu.

Bunun yanı sıra Mesut’un formasının sırtında ne yazacağı sorusu da yanıt buldu. 32 yaşındaki oyuncunun sırtında “Özil” yazacak. Mesut, Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal’da da formasının sırtında “Özil” ifadesini kullanmıştı. İLGİLİ HABER Arsene Wenger: Mesut Özil Ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi