Mesut Özil’den veda mesajı: Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcu Mesut Özil, Londra’ya veda videosunda açıklamalarda bulundu.

Her Türk’ün hayaller kurduğunu belirten Özil, şu ifadeleri kullandı:

“Ben Fenerbahçeliydim. Şansım olursa bu takımda oynamak istiyorum dedim her zaman… Kısmet oldu. O formayı giyeceğim için çok mutluyum. Schalke’den Bremen’e, daha sonra Real Madrid’e gittim. Arsenal’e geldiğimde taraftar takımını inanılmaz destekliyordu. Değişik ülkelerde, kültürlerde futbol oynadım. Hayatımda ilk defa taraftarın bana şarkı yaptığını gördüm ve çok mutlu oldum. Sahaya çıkarken bunu söylediklerinde inanılmaz bir duygu yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz bir şey… Fenerbahçe’ye, evime dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok hazırım ve mutluyum. Takım olarak inşallah güzel şeyler başaracağız. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey. O formayı giymek gurur verici benim için. Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en büyük camiası olduğu belli… Böyle taraftarımızın olması gurur verici bir şey… Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil.”

ARTETA’DAN AÇIKLAMA

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil’in takımdan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada “Arsenal Mesut Özil’in kalitesini özleyecek” dedi.

Arteta, açıklamasında “Mesut Türkiye’de ve sağlık kontrollerinin yapılması gerekiyor. Halledilmesi gereken bazı evrak işleri var. Ama fark etmez. Mesut’un kalitesini özleyeceğiz. Kulüpte büyük bir geçmişi olan çok özel bir oyuncuydu. Anlaşma gerçekleştiğinde bununla ilgili fikrimi de söyleyeceğim. Büyük oyuncuları takımdan uzak tutmak hiçbir zaman kolay bir karar değil… Fakat günün sonunda oyuncuları form durumuna göre değerlendirmeliyim. Adil olmak gerekirse birisi eğer daha iyi oynuyorsa, o oyuncunun profili ya da yaşının önemi kalmaz. Bence onlar (Rowe ve Saka) oynamayı hak ediyorlar” dedi.

Mesut Özil, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için geldiği İstanbul’da, ayağının tozuyla yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Bir rüya benim için de gerçekleşiyor” demişti.

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