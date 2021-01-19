Mesut Özil, İstanbul’a iniş görüntülerini paylaştı… Uçakta hangi şarkıyı mırıldandı

Fenerbahçe’nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından İstanbul’a iniş görüntülerini paylaştı.
İniş esnasında Sezen Aksu’nun ‘İstanbul’ şarkısını mırıldanan Özil ayrıca Fenerbahçe tezahüratında bulundu. Yıldız futbolcu, uçağın piste inmesiyle elini kalbine götürürken, ‘Çok şükür indik’ diye konuştu.
Touchdown in Istanbul… #tb pic.twitter.com/GrWffDta27
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 19, 2021
Arsenal’de forma şansı bulamadığı için ayrılma kararı alan Mesut Özil, Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Londra'dan özel uçakla ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen yıldız futbolcu ilk açıklamasında çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Bir rüya benim için de gerçekleşiyor” demişti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Özil ve ailesini getiren uçağın rotasını internetten takip etti. Uçakları uydu üzerinden gösteren uygulamadan anlık takip eden sayısı bir ara 312 bin kişiyi aştı. Ayrıca bazı taraftarlar uçağın İstanbul semalarında seyrettiği sırada ışıklarını açıp kapatarak yıldız futbolcuyu selamladı.