Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Konyaspor’u ağırladı. Nwakaeme’nin golüyle 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile biten ilk yarıda bordo mavili takımda sakatlanan Abdülkadir Ömür büyük bir endişe yarattı.

Mücadelenin 24’üncü dakikasında gelişen hızlı atakta Ömer Ali Şahiner’in sert faülü sonrası acı içinde yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi.

SAĞ AYAK BİLEĞİNDE PROBLEM VAR

Sağlık görevlileri sahaya girerek Abdulkadir Ömür’ü sedye ile direkt soyunma odasına götürdü. Genç yıldızın yerine Flavio oyuna dahil oldu.

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Abdulkadir Ömür’ün hastaneye gönderildiği ve MR çekileceği öğrenildi.

Sağ ayak bileği dış dokusunda ağrı hissettiği belirtilen oyuncuya sargı yapıldığı ve hastanedeki kontrollerin ardından durumunun ciddiyetinin anlaşılacağı açıklandı.

Geçtiğimiz sezon menisküs ameliyatı olan ve çok uzun süre sahalardan uzak kalan milli futbolcu, covid atlattıktan sonra Abdullah Avcı tarafından yeniden ilk 11’e alınarak form tutmaya başlamıştı.

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