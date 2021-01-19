Galatasaray’da ‘tükenmişlik sendromu’

Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Galatasaray, zirvenin 5 puan gerisine düştü ancak farktan çok takımda ‘Tükenmişlik sendromu' ortaya çıktı.

Başkan Mustafa Cengiz, “Transfer yapmadan da şampiyon olabiliriz. Fatih hocamız bu şekilde düşünüyor” ifadelerine Terim'in “Ben transfer istemiyorum demedim” yanıtını vermesi aradaki buzların erimediğini gösterdi.

Bunun olumsuz etkileri de sahaya yansıdı. Belhanda, Arda ve Taylan derbide etkisizdi. Yönetim, “Satmadan transfer yapamayız” diyerek Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne gibi isimlerle yolların ayırabileceğinin sinyalini vermişti.

Ne Arap Yarımadası'ndan ne de başka kulüplerden teklif gelmemesi yeni transferlerin önünü tıkıyor. Terim de bundan dolayı oldukça mutsuz. Hem teknik heyet hem de futbolcular bu belirsizliğin daha çok zarar vermemesi için bir an önce sona ermesi gerektiğini düşünüyor.

Tükenmişlik sendromu Bireyin güç ve enerji kaybı sonrası iç kaynaklardaki tükenme durumudur. Bu sendrom, stres ile etkin mücadele edememenin bir yansıması olarak da görülür.

5 yıldızın kredisi bitti

Fatih Terim, birçok şans vermesine rağmen istediği verimi alamadığı isimleri belirledi. Galatasaray'ın hocasının gözünde kredisi biten isimler Mbaye Diagne, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Etebo ve Falcao… Terim, eleştirilerin odağında olan Luyindama'dan ise memnun.

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