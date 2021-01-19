Galatasaray ve Denizlispor’un 41. randevusu! Luyindama ve Belhanda sınırda

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da TT Stadyumu'nda Denizlispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucunda topladığı 33 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar ise 3 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlikle topladığı 14 puanla sonunda sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig’de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon Denizli'de oynanan karşılaşmada Denizlispor 2-0 galip gelirken, İstanbul'daki mücadeleyi de Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.

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Luyindama ve Belhanda sınırda

Galatasaray'da Denizlispor müsabakası öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda, maçta sarı kart görmeleri halinde deplasmandaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olacak.

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Senegalli golcü Mbaye Diagne, Denizli karşısında olmayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı'nın sakatlıkları bulunuyor. Yılbaşı gecesi talihsiz bir olay yaşayan ve yararlan Omar Elabdellaoui de kadroda olmayacak.

Galatasaray'da Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Oğulcan Çağlayan'ın yokluğunda kadroda hücumda bölgesinde oynayabilecek Ryan Babel ile Ali Yavuz Kol bulunuyor.

Evinde 6 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, ligde evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Alanyaspor’a mağlup olmuştu. Bu müsabakanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Süper Lig’de evinde bu sezon 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 18 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Aslan iç sahada son olarak Gençlerbirliği’ni 6-0’lık skorla yenmişti.

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Suat Arslanboğa yönetecek

Galatasaray – Denizlispor mücadelesini hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. Eskişehir Bölgesi hakemi olan Suat Arslanboğa, Süper Lig'de 95 maç yönetti. Bu maçların 42'sini ev sahibi, 23'ünü deplasman takımları kazanırken, 30 maç ise berabere sona erdi.