Fenerbahçe mutlu ‘MESUT’

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı aslında Mesut Özil transferinin gölgesinde kaldı. Milyonlarca insan, maçtan önceki gece yarısı Mesut'un gelişinde televizyonun başından ayrılmadı. Ertesi gün maç olduğu ve çıkışın sürmesi için 3 puanın ne kadar önemli olduğu unutulmuş gibiydi. Açıkçası camiada oluşan bu hava sahaya yansır mı, diye düşünmüştüm ama böyle bir durum yaşanmadı. Fenerbahçeliler, Mesut Özil transferinin ardından çok keyifli bir akşam daha yaşayarak mutlu “MESUT” bir şekilde haftayı kapattı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon en eksik kadrosuyla maça geldi. İlk 11 ideal kadroya yakındı ancak yedek kulübesi eksiklerden dolayı genç oyunculardan oluşuyordu. Bir tek hamle oyuncusu olarak Cisse vardı. İşte bu yüzden sarı-lacivertliler için maça iyi başlamak çok önemliydi.

Fenerbahçe en üretken ilk yarılarından birini oynadı. Zaten 6'sı isabetli 12 şut geldi ilk yarıda. Sarı-lacivertlilerin coşkusu ve isteği de iyiydi. Ankaragücü gibi fazla adamla kapanan takımlara karşı erken gol bulmak önemlidir. Gol erken gelmedi ama devrenin sonuna doğru atılan üst üste iki gol rahatlattı Fenerbahçe'yi. İkinci yarı Ankaragücü daha baskılı başlasa da Fenerbahçe farka gitmeyi başardı.

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Son 5 haftadaki çıkışta önemli detaylardan birisi de Fenerbahçe'nin duran top bağımlılığından kurtulması oldu. İlk haftalarda neredeyse akan oyun golü bulamayan Fenerbahçe, son 15 golün sadece birini yan toptan buldu. Filelerin havalandırıldığı son 13 golün tamamı ise akan oyunla geldi. Bu da Erol Bulut'un takımının hücum organizasyonlarını geliştirdiğini gösteriyor.

Thiam-Valencia-Samatta üçlüsü de oldukça hareketli ve iyiydi. Açıkçası Kuyt-Sow-Emenike (Webo) etkisi yarattılar. Özellikle Thiam… Daha önceki yazılarımda da belirttim sezonun en risksiz transferi ve en faydalı isimlerinden birisi. Yedek kalsa sorun etmez, oyna dersen oynar, zaten bonservis maliyeti de yoktu. Valencia da her geçen gün formunu üst seviyeye taşıyor. Samatta da kupadan sonra ligde de şık bir gol atarak sakatlık etkisini üzerinden tamamen attı.

Sahanın en iyilerinden Nazım Sangare'ye de parantez açmak lazım. Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak alındı ama bu performansıyla formayı kolay kolay bırakmaz. Hem hücum bindirmeleri hem de savunmadaki hızlı rakipleri karşısındaki performansı göz doldurdu. Milli sağ bek, aldığı her şansı çok iyi değerlendirdi.

Sonuç olarak Fenerbahçe, 5'te 5 yaparak önemli bir çıkış gerçekleştirdi. 5 hafta önce “acaba” denilirken, kaostan çıkarak üst üste 15 puan almak Fenerbahçe'ye büyük bir adım attırdı.

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